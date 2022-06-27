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Завкафедры разрабатывал концепцию "новой свободной Николаевской области", его арестовали

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Николаевская область, Понедельник 27 июня 2022 16:56
Завкафедры разрабатывал концепцию "новой свободной Николаевской области", его арестовали Архивное фото: завкафедры разрабатывал концепцию "новой свободной Николаевской области", его арестовали (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении заведующему кафедрой одного из вузов Николаева в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Мужчина также является доктором наук государственного управления и кандидатом политических наук.

Следствие считает, что в апреле пророссийски настроенный мужчина вступил в сговор с представителем спецслужб России, чтобы помочь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что подозреваемый по заданию куратора разрабатывал концепцию преобразования "новой свободной Николаевской области", составлял перечень необходимых управленческих должностей и проводил работу по поиску "надежных" кандидатов.

Одной из его задач мужчины была подготовка со своей личной подписью как коренного жителя Николаева обращения к властям РФ о якобы готовности части жителей к отсоединению области от Украины и присоединению к России.

Кроме того, задержанный информировал оккупантов о расположении подразделений ВСУ и государственных учреждений в Николаеве. За проделанную работу он должен был получить денежное вознаграждение.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику, переписку с представителем РФ, советскую и российскую символику, личные заметки о создании и деятельности так называемой "Николаевской народной республики"

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, городскому главе Волчанска Харьковской области сообщили о подозрении в госизмене. Он перешел на сторону оккупантов.

Кроме того, правоохранители задержали жителя Киева, организовавшего продажу некачественных бронежилетов для ВСУ.

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Генеральная прокуратура Украины госизмена
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