Завкафедры разрабатывал концепцию "новой свободной Николаевской области", его арестовали

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении заведующему кафедрой одного из вузов Николаева в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Мужчина также является доктором наук государственного управления и кандидатом политических наук.

Следствие считает, что в апреле пророссийски настроенный мужчина вступил в сговор с представителем спецслужб России, чтобы помочь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что подозреваемый по заданию куратора разрабатывал концепцию преобразования "новой свободной Николаевской области", составлял перечень необходимых управленческих должностей и проводил работу по поиску "надежных" кандидатов.

Одной из его задач мужчины была подготовка со своей личной подписью как коренного жителя Николаева обращения к властям РФ о якобы готовности части жителей к отсоединению области от Украины и присоединению к России.

Кроме того, задержанный информировал оккупантов о расположении подразделений ВСУ и государственных учреждений в Николаеве. За проделанную работу он должен был получить денежное вознаграждение.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику, переписку с представителем РФ, советскую и российскую символику, личные заметки о создании и деятельности так называемой "Николаевской народной республики"

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.