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Завкафедри розробляв концепцію "нової вільної Миколаївської області", його арештували

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Миколаївська область, Понеділок 27 червня 2022 16:56
Завкафедри розробляв концепцію "нової вільної Миколаївської області", його арештували Архівне фото: завкафедри розробляв концепцію "нової вільної Миколаївської області", його арештували (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру завідувачу кафедри одного з вишів Миколаєва у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Чоловік також є доктором наук державного управління і кандидатом політичних наук.

Слідство вважає, що у квітні проросійськи налаштований чоловік вступив у змову із представником спецслужб Росії, аби допомогти у проведенні підривної діяльності проти України.

Зазначається, що підозрюваний за завданням куратора розробляв концепцію перетворення "нової вільної Миколаївської області", складав перелік необхідних управлінських посад та проводив роботу з пошуку "надійних" кандидатів.

Одним із його завдань чоловіка була підготовка за своїм особистим підписом як корінного мешканця Миколаєва звернення до влади РФ про нібито готовність частини мешканців до від’єднання області від України та приєднання до Росії.

Крім того, затриманий інформував окупантів про розташування підрозділів ЗСУ та державних установ у Миколаєві. За виконану роботу він мав отримати грошову винагороду.

Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, листування з представником РФ, радянську та російську символіку, особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої "Миколаївської народної республіки"

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, міському голові Вовчанська Харківської області повідомили про підозру у держзраді. Він перейшов на бік окупантів.

Окрім того, правоохоронці затримали мешканця Києва, що організував продаж неякісних бронежилетів для ЗСУ.

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