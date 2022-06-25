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Продавал некачественные бронежилеты для ВСУ: в Киеве задержан мужчина

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Киев, Суббота 25 июня 2022 11:12
Продавал некачественные бронежилеты для ВСУ: в Киеве задержан мужчина Фото: задержан киевлянин, продававший некачественные бронежилеты для ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители задержали жители Киева, который организовал продажу некачественных бронежилетов для нужд ВСУ. Ему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Подозреваемый организовал сбыт некачественных бронежилетов в том числе представителям волонтерских организаций, которые занимаются помощью ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, к "схеме" он привлек других граждан в качестве "пособников".

Так, через соцсети и мессенджеры они рекламировали продажу бронежилетов, которые относятся к 5 классу защиты и якобы содержат "бронепластины из высококачественной заводской стали".

"На самом деле бронежилеты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, которые не отвечают заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от обломков", - отмечают в ведомстве.

Как установили правоохранители, за каждый такой бронежилет эти лица получали от 10 до 16 тысяч гривен.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения. Продолжается следствие.

Фото: задержан киевлянин, продававший некачественные бронежилеты для ВСУ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, недавно в Одессе разоблачили преступную схему на одном из госпредприятий. Чиновники пытались продать комплектующие к самолетам ВСУ.

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