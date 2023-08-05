Пришла корма? В двух областях РФ сообщают о "работе ПВО"

В Тульской и Калужской областях Российской Федерации раздались взрывы. Предварительная версия, как обычно, работа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

По данным российского Telegram-канала SHOT, жители Тульской области сообщили о звуках взрывов в регионе.

"Громкие хлопки слышали жители Алексенского района. Официальной информации о случившемся не поступало", - говорилось в сообщении.

В то же время, по данным Mash, взрывы также произошли и в небе над Калужской областью РФ.

По словам очевидцев, взрывы прогремели около 19:20.

"Предварительно, отработала ПВО", - добавили в росСМИ.

Взрывы и пожары в России

Напомним, последние несколько месяцев в разных областях РФ все чаще раздаются взрывы и начинаются пожары. Обычно власти жалуются на обстрелы или атаки дронов, при этом во всем обвиняют Украину.

Так, в середине прошлого месяца в городе Курчатов Курской области раздался взрыв, тогда, 14 июля, рассказывали о падении обломков неизвестного беспилотника примерно в сотне метров от здания местного управления ФСБ.

В ту же ночь, 14 июля, сообщалось о взрыве в Воронеже в РФ якобы из-за БПЛА и работы противовоздушной обороны.

А за несколько дней до этого сообщалось, что в Москве прогремели несколько мощных взрывов, где якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

Перед этим в российском Краснодарском крае произошел взрыв вблизи военного аэродрома. Размер воронки, образовавшейся в 200 метрах от территории объекта, составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров в глубину.

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