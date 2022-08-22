Затяжной комендантский час в Харькове: сокращена работа метро (график)

В связи с введением затяжного комендантского часа в Харькове и области изменен график работы метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет .

В ближайшие дни метрополитен будет работать по следующему графику:

22 августа (Понедельник) - до 18:00;

23 августа (вторник) - с 7:00 до 18:00;

24 августа (Среда) - перевозки осуществляться не будут;

С 25 августа (Четверг) - с 7:00 до 18:00 (до отдельного распоряжения).

Угроза ракетных ударов 23-25 августа

В своем обращении 20 августа Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие дни российские оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям. Украинцам важно не поддаваться враждебному давлению.

Также советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты любят привязывать свои провокации к различным датам. Поэтому не исключено, что враг будет бить крылатыми ракетами по городам Украины в День Независимости, в том числе и по Киеву.