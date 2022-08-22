Затяжной комендантский час в Харькове: сокращена работа метро (график)

В связи с введением затяжного комендантского часа в Харькове и области изменен график работы метрополитена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.
В ближайшие дни метрополитен будет работать по следующему графику:
В своем обращении 20 августа Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие дни российские оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям. Украинцам важно не поддаваться враждебному давлению.
Также советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты любят привязывать свои провокации к различным датам. Поэтому не исключено, что враг будет бить крылатыми ракетами по городам Украины в День Независимости, в том числе и по Киеву.
Как сообщалось, в Харькове и области изменят комендантский час и усилят комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы провокаций.
К тому же "Укрзализныця" отменит все пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День независимости.
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