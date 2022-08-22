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Затяжной комендантский час в Харькове: сокращена работа метро (график)

Фото: в Харькове сокращают работу метро (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В связи с введением затяжного комендантского часа в Харькове и области изменен график работы метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.

В ближайшие дни метрополитен будет работать по следующему графику:

  • 22 августа (Понедельник) - до 18:00;
  • 23 августа (вторник) - с 7:00 до 18:00;
  • 24 августа (Среда) - перевозки осуществляться не будут;
  • С 25 августа (Четверг) - с 7:00 до 18:00 (до отдельного распоряжения).

Угроза ракетных ударов 23-25 августа

В своем обращении 20 августа Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие дни российские оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям. Украинцам важно не поддаваться враждебному давлению.

Также советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты любят привязывать свои провокации к различным датам. Поэтому не исключено, что враг будет бить крылатыми ракетами по городам Украины в День Независимости, в том числе и по Киеву.

Как сообщалось, в Харькове и области изменят комендантский час и усилят комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы провокаций.

К тому же "Укрзализныця" отменит все пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День независимости.

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Харьков