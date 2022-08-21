ua ru
Вс, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Укрзализныця" отменит все рейсы в Харьков на День Независимости

Новина українською →
Воскресенье 21 августа 2022 14:30
"Укрзализныця" отменит все рейсы в Харьков на День Независимости Фото: "Укрзализныця" отменит все рейсы в Харьков на День независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" отменит все пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День Независимости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Также "Укрзализныця" призывает отказаться от поездок в Харьковскую область с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа из соображений безопасности.

"Пригородные и региональные рейсы из/в Харьков на День Независимости будут отменены, а поезда дальнего следования будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области усилят комендантский час и комплекс мер безопасности во время празднования Дня независимости из-за угрозы усиления провокаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Харьков
NEWS
В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам