Затримок зарплат військовим у 2025 році не буде: у Раді назвали запобіжники

Затримок із зарплатами військовослужбовцям не буде. Уряд має кілька джерел для фінансування цих потреб.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
За словами Підласи, фінальні потреби силового блоку зараз узагальнює Міністерство фінансів. Водночас Україна веде перемовини з Єврокомісією щодо можливості використання 6 млрд євро від ERA Loans на операційні військові видатки.
"Перемовини про можливість використання європейської допомоги на потреби оборони дійсно йдуть вже давно і на різних рівнях. Але найбільшим каталізатором стало те, що Україна досягла межі власного ресурсу, який можемо використовувати на оборону", - зазначила вона.
Підласа наголосила, що ключовий дедлайн пов’язаний із необхідністю виплат зарплат військовим з 1 листопада. "Після 1 листопада гроші теж є, але недостатньо", - сказала вона.
За її словами, рішення Єврокомісії дозволить уникнути ризиків у листопаді-грудні, коли зросте навантаження на бюджет.
Наразі також тривають перемовини з окремими країнами щодо нових форматів підтримки, зокрема грантів чи спільних виробництв озброєнь. "Але найбільше проблем виникає з коштами партнерів на грошове забезпечення в оборонному секторі", - зауважила Підласа.
Вона додала, що європейцям політично простіше спрямовувати на зарплати військових ресурси від заморожених російських активів, ніж кошти власних платників податків.
За словами Підласи, навіть у разі тимчасових розривів ліквідності уряд має механізми реагування. "Ми не допустимо такої ситуації. Для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП", - наголосила вона.
"Однозначно ситуація у 2025 році краща, ніж у 2022", - підсумувала голова бюджетного комітету.
У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень.
Міністерство фінансів допускає ще одне збільшення видатків на оборону в держаному бюджеті на 2025 рік.