Затримок зарплат військовим у 2025 році не буде: у Раді назвали запобіжники

За словами Підласи, фінальні потреби силового блоку зараз узагальнює Міністерство фінансів. Водночас Україна веде перемовини з Єврокомісією щодо можливості використання 6 млрд євро від ERA Loans на операційні військові видатки.

"Перемовини про можливість використання європейської допомоги на потреби оборони дійсно йдуть вже давно і на різних рівнях. Але найбільшим каталізатором стало те, що Україна досягла межі власного ресурсу, який можемо використовувати на оборону", - зазначила вона.

Дедлайн виплат

Підласа наголосила, що ключовий дедлайн пов’язаний із необхідністю виплат зарплат військовим з 1 листопада. "Після 1 листопада гроші теж є, але недостатньо", - сказала вона.

За її словами, рішення Єврокомісії дозволить уникнути ризиків у листопаді-грудні, коли зросте навантаження на бюджет.

Альтернативні варіанти підтримки

Наразі також тривають перемовини з окремими країнами щодо нових форматів підтримки, зокрема грантів чи спільних виробництв озброєнь. "Але найбільше проблем виникає з коштами партнерів на грошове забезпечення в оборонному секторі", - зауважила Підласа.

Вона додала, що європейцям політично простіше спрямовувати на зарплати військових ресурси від заморожених російських активів, ніж кошти власних платників податків.

Запобіжники уряду

За словами Підласи, навіть у разі тимчасових розривів ліквідності уряд має механізми реагування. "Ми не допустимо такої ситуації. Для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП", - наголосила вона.

"Однозначно ситуація у 2025 році краща, ніж у 2022", - підсумувала голова бюджетного комітету.