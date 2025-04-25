Затримка три тижні: Трамп вимагає від Зеленського негайно підписати угоду про рідкісноземи

Угода про надра

У лютому цього року Україна та США планували укласти рамкову угоду щодо рідкісноземельних ресурсів, проте цього не сталося через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, який виник під час їхньої зустрічі в Білому домі 28 березня. Після цього Вашингтон надіслав Києву нову версію угоди у сфері видобутку корисних копалин.

Нещодавно США передали Україні новий проєкт угоди. Також Україна та США провели технічну онлайн-зустріч щодо угоди.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Україна вже виробила свою позицію щодо угоди зі США та формує групу, яка поїде на переговори до Вашингтону.

Окрім того, Україна виділила 2,8 млн доларів на підготовку угоди.

Нещодавно президент США Дональд Трамп допускав, що Україна і США можуть підписати таку угоду вже 24 квітня. При цьому українська сторона не підтверджувала такої інформації.

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