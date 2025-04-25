Задержка три недели: Трамп требует от Зеленского немедленно подписать соглашение о редкоземах

Соглашение о недрах

В феврале этого года Украина и США планировали заключить рамочное соглашение по редкоземельным ресурсам, однако этого не произошло из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который возник во время их встречи в Белом доме 28 марта. После этого Вашингтон направил Киеву новую версию соглашения в сфере добычи полезных ископаемых.

Недавно США передали Украине новый проект соглашения. Также Украина и США провели техническую онлайн-встречу по соглашению.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Украина уже выработала свою позицию по соглашению с США и формирует группу, которая поедет на переговоры в Вашингтон.

Кроме того, Украина выделила 2,8 млн долларов на подготовку соглашения.

Недавно президент США Дональд Трамп допускал, что Украина и США могут подписать такое соглашение уже 24 апреля. При этом украинская сторона не подтверждала такой информации.

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