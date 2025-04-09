Термінове завдання: Україна виділила 2,8 млн доларів на підготовку угоди зі США щодо надр

Київ готується до підписання угоди зі США про використання природних ресурсів України. Угоду будуть готувати спеціалісти з державного боргу та юристи провідних міжнародних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміну від 8 квітня 2025 р. № 400 .

Уряд доручив Міністерству економіки та Міністерству юстиції невідкладно забезпечити до 15 квітня 2025 року залучення консультантів, які мають досвід надання Кабінету міністрів консультативних послуг з управління державним боргом та державних зовнішніх запозичень.

Крім того, до підготовки до підготовки переговорних позицій України щодо укладення Угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови будуть залучені консультанти провідних міжнародних юридичних компаній.

Кабінет міністрів вирішив виділити 113 млн гривень (2,8 млн доларів) з резервного фонду державного бюджету консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди.

З них виділено:

Міністерству економіки - 59 млн гривень;

Міністерству юстиції - 54,005 млн гривень.

Це зроблено з метою захисту національних інтересів України з урахуванням специфіки законодавства США та України під час підготовки узгодженої позиції України щодо процесу перемовин.

Угода зі США

Нагадаємо, за даними Bloomberg українські чиновники 11-12 квітня відвідають США для переговорів щодо нової угоди про природні ресурси України. За даними агентства, Київ вже призначив міжнародну юридичну фірму для консультування щодо переговорів.

Нагадаємо, Вашингтон у березні передав Києву новий проєкт угоди про природні ресурси України.

Дональд Трамп і офіційні особи США розглядають угоду як компенсацію за десятки мільярдів доларів допомоги, наданої Україні попереднім президентом Джо Байденом після повномасштабного вторгнення Росії. Але Україна відмовляється визнавати цю допомогу як борг. Київ прагне більших інвестицій США в рамках угоди про розподіл прибутку.