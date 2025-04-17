Трамп: Україна і США можуть підписати угоду про надра 24 квітня

Президент США Дональд Трамп очікує, що підписання угоди про мінерали з Україною відбудеться вже наступного тижня. Попередня дата - 24 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час зустрічі з прем'єром Італії Джорджією Мелоні.

За словами Трампа, він вважає, що Україна збирається виконати умови угоди. І щодо неї "вже є домовленості".

"У нас є угода щодо мінералів, яку, я вважаю, буде підписано в четвер, Скотте (Трамп звернувся до міністра фінансів США Скотта Бессента - ред.), наступного четверга", - зазначив американський лідер.

Угода про надра

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна і США можуть уже сьогодні підписати меморандум про наміри в рамках угоди про корисні копалини. Але над самою угодою ще працюють юристи.

За словами Зеленського, переговори щодо угоди між Україною та США тривали в онлайн-форматі сьогодні.

При цьому глава держави не називав жодних приблизних термінів підписання повної угоди.

Минулого тижня українська делегація їздила до Вашингтона для обговорення угоди про надра. За словами першого віцепрем'єра, міністра економіки Юлії Свириденко, сторони змогли досягти значного прогресу.

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