Затримано жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку під Києвом, - Буданов

За його словами, підозрювана діяла за заздалегідь підготовленим планом. Вона придбала автомобіль швидкої допомоги, перевдяглася у форму медичного персоналу та разом із водієм щонайменше за три доби до подій проводила розвідку об'єкта.

У телефоні жінки виявили фото та листування, зокрема з Telegram-каналами, які масово поширювали інформацію про ситуацію.

Мотиви та стан постраждалих

Наразі мотиви дій затриманої з'ясовуються. Буданов припустив, що це могла бути як особиста зацікавленість - прагнення популярності чи грошей, так і можлива антидержавна мета.

"Не можна просто все скинути на діяльність провокаторів. Ця ситуація показала напруженість у суспільстві і те, що є проблеми, які потрібно вирішувати", - наголосив очільник ОП.

Він також додав, що громадяни, які справді потребували медичної допомоги, зараз перебувають у лікарні. Водночас більшість осіб, які перебували в будинку, такої допомоги не потребували.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, ввечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля приватного будинку. Перед цим у мережі повідомили про ймовірне утримання в його підвалі чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ. За його словами, їх виявили після самовільного залишення місця служби.

Пізніше у Нацгвардії призначили службову перевірку, щоб встановити всі обставини події. Там наголосили, що за її результатами винних притягнуть до відповідальності.