Затори ймовірні в обидва боки: яке шосе Києва частково перекриють 22 липня (схема)

У середу, 22 липня, рух транспорту частково обмежують на одній з ділянок Харківського шосе на лівому березі Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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У КМДА розповіли (із посиланням на інформацію, надану комунальним підприємством "Київавтошляхміст"), що в середу, 22 липня, рух транспорту буде частково обмежено шляхопроводом через залізничні колії на Харківському шосе.
"У Дарницькому районі", - пояснили водіям і пасажирам.
У КП "Київавтошляхміст" повідомили, що зміни для мешканців і гостей міста будуть запроваджені з огляду на запланований ремонт асфальтобетонне покриття:
У КМДА зауважили, що в комунальному підприємстві:
За даними КМДА, ремонтні роботи й часткове обмеження руху транспорту через залізничні колії на Харківському шосе запроваджуються 22 липня:
Варто зазначити, що Харківське шосе - це одна з ключових транспортних артерій на лівому березі Києва, що пролягає через Дніпровський та Дарницький райони міста.
Воно об'єднує такі місцевості, як "Соцмісто", "Стара Дарниця", "Нова Дарниця", "Харківський масив" і "Червоний хутір".
Пролягає це шосе в цілому:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Південний міст у Києві частково закривають на п'ять місяців.
Крім того, ми пояснювали, які столичні дороги й мости планував відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.
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