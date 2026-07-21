Затори ймовірні в обидва боки: яке шосе Києва частково перекриють 22 липня (схема)

Головне: Що змінюється : рух транспорту частково обмежують шляхопроводом через залізничні колії на Харківському шосе в Дарницькому районі Києва.

: рух транспорту частково обмежують шляхопроводом через залізничні колії на Харківському шосе в Дарницькому районі Києва. Коли та в які години : рухатись зі змінами водіям доведеться в середу (22 липня), з 09:00 до 18:00.

: рухатись зі змінами водіям доведеться в середу (22 липня), з 09:00 до 18:00. Що сталось : на шляхопроводі запланували ремонт асфальтобетонного покриття.

: на шляхопроводі запланували ремонт асфальтобетонного покриття. Де проїхати не вдасться: рух транспорту через ремонт призупинять крайніми правими смугами - в обох напрямках.

Де саме в Києві обмежуть рух транспорту

У КМДА розповіли (із посиланням на інформацію, надану комунальним підприємством "Київавтошляхміст"), що в середу, 22 липня, рух транспорту буде частково обмежено шляхопроводом через залізничні колії на Харківському шосе.

"У Дарницькому районі", - пояснили водіям і пасажирам.

Які смуги руху закривають для водіїв

У КП "Київавтошляхміст" повідомили, що зміни для мешканців і гостей міста будуть запроваджені з огляду на запланований ремонт асфальтобетонне покриття:

на крайніх правих смугах ;

; в обох напрямках руху.

Обмеження руху на Харківському шосе 22 липня (схема: kyivcity.gov.ua)

У КМДА зауважили, що в комунальному підприємстві:

перепрошують за тимчасові незручності;

просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

В які години рух мостом буде ускладнений

За даними КМДА, ремонтні роботи й часткове обмеження руху транспорту через залізничні колії на Харківському шосе запроваджуються 22 липня:

з 09:00 (зранку);

до 18:00 (ввечері).

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Особливості Харківського шосе

Варто зазначити, що Харківське шосе - це одна з ключових транспортних артерій на лівому березі Києва, що пролягає через Дніпровський та Дарницький райони міста.

Воно об'єднує такі місцевості, як "Соцмісто", "Стара Дарниця", "Нова Дарниця", "Харківський масив" і "Червоний хутір".

Харківське шосе на карті Києва (скриншот: google.com/maps)

Пролягає це шосе в цілому: