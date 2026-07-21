Пробки вероятны в обе стороны: какое шоссе Киева частично перекроют 22 июля (схема)

В среду, 22 июля, движение транспорта частично ограничивают на одном из участков Харьковского шоссе на левом берегу Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
В КГГА рассказали (со ссылкой на информацию, предоставленную коммунальным предприятием "Киевавтодормост"), что в среду, 22 июля, движение транспорта будет частично ограничено путепроводом через железнодорожные пути на Харьковском шоссе.
"В Дарницком районе", - объяснили водителям и пассажирам.
В КП "Киевавтодормост" сообщили, что изменения для жителей и гостей города будут введены с учетом запланированного ремонта асфальтобетонного покрытия:
В КГГА отметили, что в коммунальном предприятии:
По данным КГГА, ремонтные работы и частичное ограничение движения транспорта через железнодорожные пути на Харьковском шоссе вводятся 22 июля:
Стоит отметить, что Харьковское шоссе - одна из ключевых транспортных артерий на левом берегу Киева, которая проходит через Днепровский и Дарницкий районы города.
Оно объединяет такие местности, как "Соцгород", "Старая Дарница", "Новая Дарница", "Харьковский массив" и "Красный хутор".
Пролегает это шоссе в целом:
Напомним, ранее мы рассказывали, что Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев.
Кроме того, мы объясняли, какие столичные дороги и мосты планировал отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.
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