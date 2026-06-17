Затори на в'їзд і виїзд. Яке шосе в Києві частково перекривають на чотири дні (схема)

З четверга, 18 червня, у Святошинському районі Києва частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе. Спланувати майбутні поїздки водіям радять заздалегідь.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці частково обмежуватимуть:
Мешканцям і гостям столиці пояснили, що у цей період фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Святошинського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.
Повідомляється також, що у разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.
Насамкінець у КМДА повідомили, що в КК "Київавтодор":
Гостомельське шосе - важлива транспортна артерія на північному заході Києва.
Ця вулиця пролягає у Святошинському районі столиці (крізь місцевості "Берковець" і "Пуща-Водиця"):
Далі шосе переходить у головний в'їзд до міста Ірпінь, є частиною автошляху "Київ - Ковель".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які столичні дороги й мости планує відремонтувати "Київавтодор" цього року.
Крім того, ми повідомляли, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.
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