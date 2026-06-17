Затори на в'їзд і виїзд. Яке шосе в Києві частково перекривають на чотири дні (схема)

Головне: Що змінюється : рух Гостомельським шосе у Святошинському районі Києва частково обмежують.

: рух Гостомельським шосе у Святошинському районі Києва частково обмежують. Як надовго : з 18 до 21 червня.

: з 18 до 21 червня. Причина : проведення ремонтних робіт.

: проведення ремонтних робіт. Порада: планувати маршрут поїздки заздалегідь, щоб уникнути заторів.

Де саме та як надовго обмежують рух

У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці частково обмежуватимуть:

із четверга, 18 червня;

до неділі, 21 червня.

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що у цей період фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Святошинського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.

Де саме на Гостомельському шосе обмежують рух (схема: kyivcity.gov.ua)

Повідомляється також, що у разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

Насамкінець у КМДА повідомили, що в КК "Київавтодор":

перепрошують за тимчасові незручності;

просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Які локації з'єднує Гостомельське шосе

Гостомельське шосе - важлива транспортна артерія на північному заході Києва.

Ця вулиця пролягає у Святошинському районі столиці (крізь місцевості "Берковець" і "Пуща-Водиця"):

від Міської вулиці та Великої Кільцевої дороги;

до межі міста у напрямку Гостомеля (звідки й походить назва).

Гостомельське шосе (карта: google.com/maps)

Далі шосе переходить у головний в'їзд до міста Ірпінь, є частиною автошляху "Київ - Ковель".