Пробки на въезд и выезд. Какое шоссе в Киеве частично перекрывают на четыре дня (схема)

С четверга, 18 июня, в Святошинском районе Киева будет частично ограничивать движение по Гостомельскому шоссе. Спланировать предстоящие поездки водителям советуют заранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
В КГГА рассказали (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по Гостомельскому шоссе в Святошинском районе столицы будут частично ограничивать:
Жителям и гостям столицы объяснили, что в этот период специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Святошинского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.
Сообщается также, что в случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут измениться.
В завершение в КГГА сообщили, что в КК "Киевавтодор":
Гостомельское шоссе - важная транспортная артерия на северо-западе Киева.
Эта улица пролегает в Святошинском районе столицы (через местности "Берковец" и "Пуща-Водица"):
Далее шоссе переходит в главный въезд в город Ирпень, является частью автодороги "Киев - Ковель".
Напомним, ранее мы рассказывали, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году.
Кроме того, мы сообщали, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.
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