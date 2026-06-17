Пробки на въезд и выезд. Какое шоссе в Киеве частично перекрывают на четыре дня (схема)

Главное: Что меняется : движение по Гостомельскому шоссе в Святошинском районе Киева частично ограничивают..

: движение по Гостомельскому шоссе в Святошинском районе Киева частично ограничивают.. Как надолго : с 18 по 21 июня.

: с 18 по 21 июня. Причина : проведение ремонтных работ.

: проведение ремонтных работ. Совет: планировать маршрут поездки заранее, чтобы избежать пробок.

Где именно и как надолго ограничивают движение

В КГГА рассказали (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по Гостомельскому шоссе в Святошинском районе столицы будут частично ограничивать:

с четверга, 18 июня;

до воскресенья, 21 июня.

Жителям и гостям столицы объяснили, что в этот период специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Святошинского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.

Где именно на Гостомельском шоссе ограничивают движение (схема: kyivcity.gov.ua)

Сообщается также, что в случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут измениться.

В завершение в КГГА сообщили, что в КК "Киевавтодор":

приносят извинения за временные неудобства;

просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Какие локации соединяет Гостомельское шоссе

Гостомельское шоссе - важная транспортная артерия на северо-западе Киева.

Эта улица пролегает в Святошинском районе столицы (через местности "Берковец" и "Пуща-Водица"):

от Городской улицы и Большой Кольцевой дороги;

до границы города в направлении Гостомеля (откуда и происходит название).

Гостомельское шоссе (карта: google.com/maps)

Далее шоссе переходит в главный въезд в город Ирпень, является частью автодороги "Киев - Ковель".