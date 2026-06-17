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Пробки на въезд и выезд. Какое шоссе в Киеве частично перекрывают на четыре дня (схема)

17:30 17.06.2026 Ср
2 мин
Привычный путь в столицу или обратно может стать для водителей настоящим "испытанием"
aimg Ирина Костенко
Ограничения для водителей вводят до конца выходных (фото иллюстративное: Getty Images)

С четверга, 18 июня, в Святошинском районе Киева будет частично ограничивать движение по Гостомельскому шоссе. Спланировать предстоящие поездки водителям советуют заранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • Что меняется: движение по Гостомельскому шоссе в Святошинском районе Киева частично ограничивают..
  • Как надолго: с 18 по 21 июня.
  • Причина: проведение ремонтных работ.
  • Совет: планировать маршрут поездки заранее, чтобы избежать пробок.

Где именно и как надолго ограничивают движение

В КГГА рассказали (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по Гостомельскому шоссе в Святошинском районе столицы будут частично ограничивать:

  • с четверга, 18 июня;
  • до воскресенья, 21 июня.

Жителям и гостям столицы объяснили, что в этот период специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Святошинского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.

Где именно на Гостомельском шоссе ограничивают движение (схема: kyivcity.gov.ua)

Сообщается также, что в случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут измениться.

В завершение в КГГА сообщили, что в КК "Киевавтодор":

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Читайте также: Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев: как проехать (схема)

Какие локации соединяет Гостомельское шоссе

Гостомельское шоссе - важная транспортная артерия на северо-западе Киева.

Эта улица пролегает в Святошинском районе столицы (через местности "Берковец" и "Пуща-Водица"):

  • от Городской улицы и Большой Кольцевой дороги;
  • до границы города в направлении Гостомеля (откуда и происходит название).

Гостомельское шоссе (карта: google.com/maps)

Далее шоссе переходит в главный въезд в город Ирпень, является частью автодороги "Киев - Ковель".

Напомним, ранее мы рассказывали, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году.

Кроме того, мы сообщали, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.

Читайте также, что (по информации патрульных) должен иметь в машине каждый водитель.

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