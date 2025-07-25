Затори в Києві вже ввечері? Водіїв попередили про обмеження на важливій площі (схема)

До якого числа та де саме будуть обмежувати рух

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух транспорту обмежуватимуть Солом'янською площею столиці:

з п'ятниці, 25 липня;

до понеділка, 28 липня.

Уточнюється, що зміни для водіїв стосуються ділянки:

від вулиці Солом'янської;

до проспекту Повітряних Сил;

до вулиці Митрополита Василя Липківського.

Де саме на площі обмежують рух транспорту (карта: kyivcity.gov.ua)

У чому причина обмежень і в які години може бути затор

Згідно з інформацією КМДА, обмеження для водіїв запроваджують через те, що у цей період дорожники КП ШЕУ Солом'янського району влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Громадянам пояснили, що рух Солом'янською площею планується обмежувати у певні години:

з 21:00 (ввечері);

до 5:00 (зранку).

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.

Варто зазначити, що Солом'янська площа (у Солом'янському районі міста Києва) - важлива транспортна розв'язка, яка в цілому розташована між:

проспектом Повітряних Сил;

вулицею Дениса Монастирського;

вулицею Митрополита Василя Липківського;

вулицею Солом'янською.

Місцерозташування Солом'янської площі в Києві (карта: google.com/maps)