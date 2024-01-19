Затоплення російського корвета у Севастополі: з'явилися супутникові знімки

У публікації зазначається, що у четвер на каналі кримського руху спротиву окупації "АТЕШ" була оприлюднена інформація щодо ймовірного підтоплення в Севастополі корабля проєкту 205П "Тарантул", координати: 44.615763, 33.587110.

Цей факт підтверджують знімки з супутника, розповіли розслідувачі.

"Враховуючи порівняльний аналіз супутникових знімків та даних з HUMINT-джерел InformNapalm у Севастополі, затоплення корабля відбулося, ймовірно, 29-30 грудня", - йдеться у публікації.

Кадри з супутника місця затоплення російського сторожового корабля типу "Тарантул" у Севастополі (фото: twitter.com/InformNapalm)

Так, ще 29 грудня севастопольці повідомляли в соцмережах про гучні вибухи, однак жодних офіційних коментарів окупаційна "влада" міста не надавала.

Місцеві жителі розповідали в інтернеті, що звук вибуху в центрі Севастополя був "такої сили, що у вікнах дрижали шибки".

"Таким чином, 29-30 грудня ЗСУ, ймовірно, реалізували успішну атаку в акваторії Севастополя", - передали в InformNapalm.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 18 січня у партизанському русі "Атеш" розповіли, що в окупованому Севастополі у Криму затонув російський сторожовий корабель типу "Тарантул". Судно знаходиться на пристані бухти "Графська".

Підпільники зазначили, що це сталося декілька тижнів тому, вірогідно, після атаки українських морських дронів.

Пізніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також розповіли, що згідно із супутниковими даними, наданими партизанами, це судно затонуло між 28 і 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, 28 грудня 2023 року біля Козачої бухти Севастополя в тимчасово окупованому Криму чули серію вибухів. Перед цим вибухи лунали й у кримському Красноперекопську. Також гучний вибух пролунав у Севастополі 30 грудня. Тоді окупаційна "влада" заявила про атаку надводного безпілотника.