Схоже на вибухи: у Севастополі було чутно серію "звуків" біля Козачої бухти

У Севастополі було чутно вісім звуків, схожих на вибухи. Це сталося біля Козачої бухти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" в Telegram .

"У Севастополі пролунало вісім гучних звуків, схожих на вибухи або залпи артилерії, повідомляє наш кореспондент", - йдеться в повідомленні.

Згідно з нього, перші чотири такі звуки було чути о 12:06 за місцевим часом. За кілька хвилин пролунало ще чотири.

"Кореспондент уточнює, що звуки доносяться орієнтовно з району Козачої бухти. У місцевих телеграм-каналах також пишуть про гучні звуки в місті", - зауважують у виданні.

Російська влада і військові РФ ситуацію не коментують. Навчання на цей час анонсовано не було.