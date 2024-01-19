Хто і коли затопив російський корвет "Тарантул" у Севастополі: думка аналітиків ISW

Українські удари по тимчасово окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет типу "Тарантул". Ці дані випливають із відповідних супутникових знімків та свідчень українських партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет типу "Тарантул" поблизу Севастополя", - ідеться в повідомленні.

18 січня партизанський рух "Атеш" повідомив про виявлення затонулого корвета типу "Тарантул" у Графській бухті Севастополя. Згідно із супутниковими даними, наданими партизанами, судно затонуло між 28 і 31 грудня 2023 року.

Згідно із заявами російської та окупаційної влади Криму, 29 і 30 грудня 2023 року російські військові нібито відбили удари українських повітряних і морських дронів по Севастополю.

"Це підтвердження раніше невідомого успішного українського удару вказує на те, що нещодавня ударна кампанія України по окупованому Криму, можливо, була більш успішною, ніж це було підтверджено відкритими джерелами", - заявили аналітики ISW.

В Інституті вивчення війни додали, що влітку 2023 року українські військові здійснили успішний удар по Чорноморському флоту Росії, що змусило окупантів відвести кораблі від основної бази в Севастополі.