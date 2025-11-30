Засуджуйте РФ: в МЗС різко відповіли Казахстану на "занепокоєння" щодо Новоросійська

"Україна взяла до уваги занепокоєння Республіки Казахстан щодо інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму. Підкреслюємо, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін", - сказано у повідомленні.

В МЗС зазначили, що зусилля України повністю відповідають 51 статті Статуту ООН - гарантованому праву на самооборону проти агресора. Сили оборони України системно винищують військово-промисловий потенціал російських окупантів та позбавляють його засобів для ведення війни проти України.

"Вкотре наголошуємо, що єдиним фактором дестабілізації та причиною безпекових викликів у Чорноморському регіоні та за його межами залишається російська агресія", - сказано в повідомленні.

Мовчання Казахстану

При цьому в МЗС на тлі заяв Казахстану про "занепокоєння" вказали, що казахська сторона не виступає із засудженням ударів російського режиму по цивільному населенню, житлових будинках, енергетиці та критичній інфраструктурі України.

"Лише позавчора Росія здійснила дев’ятигодинну комбіновану ракетно-дронову атаку проти України, внаслідок чого були вбиті та поранені цивільні люди, а без світла залишилися щонайменше 500 тисяч мешканців Києва та понад 100 тисяч мешканців Київської області", - сказано у повідомленні.

З огляду на це, в МЗС порадили Казахстану спрямувати зусилля на примус російського агресора для припинення війни в України. При цьому Україна підтверджує незмінну повагу до казахського народу.