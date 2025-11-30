Осуждайте РФ: в МИД резко ответили Казахстану на "беспокойство" о Новороссийске

"Украина приняла во внимание обеспокоенность Республики Казахстан относительно инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что усилия Украины полностью соответствуют 51 статье Устава ООН - гарантированному праву на самооборону против агрессора. Силы обороны Украины системно уничтожают военно-промышленный потенциал российских оккупантов и лишают его средств для ведения войны против Украины.

"Еще раз подчеркиваем, что единственным фактором дестабилизации и причиной вызовов безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остается российская агрессия", - сказано в сообщении.

Молчание Казахстана

При этом в МИД на фоне заявлений Казахстана об "обеспокоенности" указали, что казахская сторона не выступает с осуждением ударов российского режима по гражданскому населению, жилым домам, энергетике и критической инфраструктуре Украины.

"Только позавчера Россия осуществила девятичасовую комбинированную ракетно-пушечную атаку против Украины, в результате чего были убиты и ранены гражданские люди, а без света остались по меньшей мере 500 тысяч жителей Киева и более 100 тысяч жителей Киевской области", - говорится в сообщении.

Учитывая это, в МИД посоветовали Казахстану направить усилия на принуждение российского агрессора для прекращения войны в Украине. При этом Украина подтверждает неизменное уважение к казахскому народу.