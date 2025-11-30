Казахстан офіційно відреагував на удар України по нафтовому терміналу у Новоросійську

Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський нафтовий термінал у Новоросійську після того, як серія дронових атак зупинила експорт і серйозно пошкодила інфраструктуру завантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Казахстану.

Каспійський трубопровідний консорціум, до складу якого входять акціонери з Росії, Казахстану та США, заявив, що призупинив свою діяльність після того, як одне з причалів на його російському терміналі на Чорному морі було значно пошкоджене атакою українського морського дрона.

Міністерство закордонних справ Казахстану стверджує, що ці дронові атаки стали вже третіми на об'єкт, який є "виключно цивільним об'єктом, операція якого охороняється нормами міжнародного права".

У відомстві заявили, що Казахстан "висловлює свій протест щодо чергового навмисного нападу на критично важливу інфраструктуру міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму в акваторії порту Новоросійськ".

"Ми розглядаємо те, що сталося, як дію, що завдає шкоди двостороннім відносинам Республіки Казахстан та України, і очікуємо, що українська сторона вживе ефективних заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому", - зазначили у міністерстві.