ua en ru
Нд, 30 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Казахстан офіційно відреагував на удар України по нафтовому терміналу у Новоросійську

Казахстан, Неділя 30 листопада 2025 12:34
UA EN RU
Казахстан офіційно відреагував на удар України по нафтовому терміналу у Новоросійську Фото: Казахстан офіційно відреагував на удар України по нафтовому терміналу у Новоросійську (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський нафтовий термінал у Новоросійську після того, як серія дронових атак зупинила експорт і серйозно пошкодила інфраструктуру завантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Казахстану.

Каспійський трубопровідний консорціум, до складу якого входять акціонери з Росії, Казахстану та США, заявив, що призупинив свою діяльність після того, як одне з причалів на його російському терміналі на Чорному морі було значно пошкоджене атакою українського морського дрона.

Міністерство закордонних справ Казахстану стверджує, що ці дронові атаки стали вже третіми на об'єкт, який є "виключно цивільним об'єктом, операція якого охороняється нормами міжнародного права".

У відомстві заявили, що Казахстан "висловлює свій протест щодо чергового навмисного нападу на критично важливу інфраструктуру міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму в акваторії порту Новоросійськ".

"Ми розглядаємо те, що сталося, як дію, що завдає шкоди двостороннім відносинам Республіки Казахстан та України, і очікуємо, що українська сторона вживе ефективних заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому", - зазначили у міністерстві.

Атака на термінал у Новоросійську

Нагадаємо, вранці 29 листопада стало відомо, що морські безпілотники атакували та повністю вивели з ладу причальний пристрій Морського термінала КТК у Новоросійську. Причал отримав сильні пошкодження, наразі відвантаження нафти зупинено.

Казахстан після удару по терміналу почав екстрено шукати шляхи переспрямування експорту нафти. Зараз казахська нафта йде на експорт через Новоросійськ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна НАФТА Казахстан Атака дронів
Новини
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
Аналітика
Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву