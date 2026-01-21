Заступника голови РДА у Києві затримали за схему для "ухилянтів"
Служба безпеки України затримала першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва за причетність до схеми для ухилення від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram та джерела у правоохоронних органах.
Джерела повідомили РБК-Україна, що йдеться про першого заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Смика.
Згідно з даними розслідування, посадовець підробляв документи для фіктивного зарахування "клієнтів" до військових частин ЗСУ. Після цього відбувалось їхнє зняття з військового обліку за фейковими медичними діагнозами. З кожної особи зловмисник отримав від 15 до 20 тисяч доларів.
Затриманий використовував для організації схеми зв’язки в районному ТЦК та спільника, який готував фальшиві документи. СБУ задокументувала протиправну діяльність і затримала посадовця разом із поплічником.
Фото: заступника голови РДА у Києві затримали на "ухилянтській схемі" (t.me/SBUkr)
Під час проведення обшуків у фігурантів знайшли фальшиві медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та смартфони, на яких містяться докази схеми.
Затриманим повідомили про підозру за чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (організація та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.
Що відомо про Смика
Олександр Смик народився 7 червня 1984 року у місті Воркута, Росія. Має вищу освіту, раніше обіймав посаду завідувача сектору контролю та моніторингу майна управління з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства у виконавчому апараті Київської обласної ради.
Схеми для "ухилянтів"
Нагадаємо, раніше в ДБР повідомили про викриття виконувача обов’язків начальника одного з РТЦК Волинської області, який за хабарі знімав військовозобов’язаних з розшуку.
Крім того, у Рівному посадовець ТЦК вимагав гроші у чоловіків, які мали законні підстави для відстрочки від мобілізації. У випадку відмови він погрожував створити штучні перешкоди під час оформлення документів.