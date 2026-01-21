ua en ru
Заступника голови РДА у Києві затримали за схему для "ухилянтів"

Київ, Середа 21 січня 2026 19:34
UA EN RU
Заступника голови РДА у Києві затримали за схему для "ухилянтів" Фото: Олександр Смик (solom.kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Служба безпеки України затримала першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва за причетність до схеми для ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram та джерела у правоохоронних органах.

Джерела повідомили РБК-Україна, що йдеться про першого заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Смика.

Згідно з даними розслідування, посадовець підробляв документи для фіктивного зарахування "клієнтів" до військових частин ЗСУ. Після цього відбувалось їхнє зняття з військового обліку за фейковими медичними діагнозами. З кожної особи зловмисник отримав від 15 до 20 тисяч доларів.

Затриманий використовував для організації схеми зв’язки в районному ТЦК та спільника, який готував фальшиві документи. СБУ задокументувала протиправну діяльність і затримала посадовця разом із поплічником.

Фото: заступника голови РДА у Києві затримали на "ухилянтській схемі" (t.me/SBUkr)

Під час проведення обшуків у фігурантів знайшли фальшиві медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та смартфони, на яких містяться докази схеми.

Затриманим повідомили про підозру за чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (організація та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Що відомо про Смика

Олександр Смик народився 7 червня 1984 року у місті Воркута, Росія. Має вищу освіту, раніше обіймав посаду завідувача сектору контролю та моніторингу майна управління з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства у виконавчому апараті Київської обласної ради.

Схеми для "ухилянтів"

Нагадаємо, раніше в ДБР повідомили про викриття виконувача обов’язків начальника одного з РТЦК Волинської області, який за хабарі знімав військовозобов’язаних з розшуку.

Крім того, у Рівному посадовець ТЦК вимагав гроші у чоловіків, які мали законні підстави для відстрочки від мобілізації. У випадку відмови він погрожував створити штучні перешкоди під час оформлення документів.

