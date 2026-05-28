ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Заступник Терехова потрапив у трагічну ДТП з мотоциклістом

22:20 28.05.2026 Чт
2 хв
Чиновник сам повідомив про аварію, слідство встановлює всі обставини
aimg Валерія Абабіна
Заступник Терехова потрапив у трагічну ДТП з мотоциклістом Фото: У Харкові заступник мера на авто збив мотоцикліста (@prokuratura_kharkiv)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Харкові внаслідок зіткнення автомобіля та мотоцикла загинув 43-річний мотоцикліст. За кермом авто перебував заступник міського голови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єктив та Харківську обласну прокуратуру

Читайте також: У Харкові біля метро автомобіль протаранив дівчину та юнака, який загинув: подробиці ДТП

Як зазначили у прокуратурі, аварія сталася 28 травня близько 16:00 у Харкові, на перехресті вулиці Клочківської та провулку Кравцова.

Водій Ford F150 повертав ліворуч і не пропустив мотоцикл Kawasaki Ninja ZX-6R, який їхав зустрічною смугою.

Авто і мотоцикл зіткнулися.

43-річний мотоцикліст дістав тяжкі травми і помер у кареті швидкої. Водій авто, за попередніми даними, був тверезий.

За даними харківського медіа "Об'єктив", за кермом авто перебував заступник Харківського міського голови. Ідеться про заступника мера Івана Кузнєцова - видання посилається на його допис в Instagram, проте наразі профіль закритий.

"На жаль, я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким", - написав Кузнєцов.

За його словами, він почав рух після того, як інші автомобілі зупинилися й надали йому можливість проїхати: "Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення".

Розслідування веде ГУНП в Харківській області - справу відкрили за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 ККУ).

Зараз слідчі вилучають та аналізують записи з камер відеоспостереження. Чи оголошувати водієві авто підозру, вирішать пізніше - після всіх необхідних слідчих дій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ввечері 20 травня у Харкові біля метро "Армійська" автомобіль збив двох пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці.

Внаслідок ДТП загинув 18-річний юнак, дівчину доправили до лікарні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТП Харків
Новини
Путін помилився з "Орєшніком": уламки ракети вже вивчає розвідка США
Путін помилився з "Орєшніком": уламки ракети вже вивчає розвідка США
Аналітика
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни