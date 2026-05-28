Заместитель Терехова попал в трагическое ДТП с мотоциклистом
В Харькове в результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб 43-летний мотоциклист. За рулем авто находился заместитель городского головы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объектив и Харьковскую областную прокуратуру
Как отметили в прокуратуре, авария произошла 28 мая около 16:00 в Харькове, на перекрестке улицы Клочковской и переулка Кравцова.
Водитель Ford F150 поворачивал налево и не пропустил мотоцикл Kawasaki Ninja ZX-6R, который ехал по встречной полосе.
Авто и мотоцикл столкнулись.
43-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой. Водитель авто, по предварительным данным, был трезв.
По данным харьковского медиа "Объектив", за рулем авто находился заместитель Харьковского городского головы. Речь идет о заместителе мэра Иване Кузнецове - издание ссылается на его сообщение в Instagram, однако сейчас профиль закрыт.
"К сожалению, я стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мотоциклист. Это большая трагедия, и я искренне сочувствую родным и близким", - написал Кузнецов.
По его словам, он начал движение после того, как другие автомобили остановились и предоставили ему возможность проехать: "Мотоцикл двигался на большой скорости, и из-за транспортных средств ни его, ни, возможно, ему меня, фактически, не было видно до момента столкновения".
Расследование ведет ГУНП в Харьковской области - дело открыли по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 286 УКУ).
Сейчас следователи изымают и анализируют записи с камер видеонаблюдения. Объявлять ли водителю авто подозрение, решат позже - после всех необходимых следственных действий.
Ранее РБК-Украина сообщало, что вечером 20 мая в Харькове возле метро "Армейская" автомобиль сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП погиб 18-летний юноша, девушку доставили в больницу.