Заместитель прокурора САП уволился на фоне обвинений в "сливах" Миндичу
Заместитель прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Синюк, которого подозревают в "сливах" информации о расследовании спецоперации "Мидас", уволился с должности по собственному желанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение САП.
"В ответ на запросы об увольнении заместителя прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщаем, что с 14 ноября 2025 года Андрей Синюк уволен из САП по собственному желанию", - отметили в САП.
Также сообщается, что в соответствии с законодательством Украины руководитель САП не имеет полномочий единолично увольнять своих заместителей. Это полномочие принадлежит исключительно Генеральному прокурору Украины.
Вместе с тем, в НАБУ продолжается досудебное расследование по факту возможной утечки информации с ограниченным доступом. Также продолжается служебное расследование, начатое руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Операция "Мидас" от САП и НАБУ
Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". По данным следствия, должностные лица причастны к системному отмыванию средств и незаконному обогащению. Руководителем схемы, по версии детективов, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер Владимира Зеленского.
Ранее РБК-Украина сообщало, кто именно фигурирует в громкой спецоперации "Мидас". Полный перечень лиц можно просмотреть в соответствующем материале.
После обнародования деталей коррупционной сети правительство объявило о старте комплексной проверки крупнейших государственных предприятий, в частности "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ключевых государственных банков.