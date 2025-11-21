ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Заместитель прокурора САП уволился на фоне обвинений в "сливах" Миндичу

Пятница 21 ноября 2025 14:37
UA EN RU
Заместитель прокурора САП уволился на фоне обвинений в "сливах" Миндичу Фото: Андрей Синюк (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Заместитель прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Синюк, которого подозревают в "сливах" информации о расследовании спецоперации "Мидас", уволился с должности по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение САП.

"В ответ на запросы об увольнении заместителя прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщаем, что с 14 ноября 2025 года Андрей Синюк уволен из САП по собственному желанию", - отметили в САП.

Также сообщается, что в соответствии с законодательством Украины руководитель САП не имеет полномочий единолично увольнять своих заместителей. Это полномочие принадлежит исключительно Генеральному прокурору Украины.

Вместе с тем, в НАБУ продолжается досудебное расследование по факту возможной утечки информации с ограниченным доступом. Также продолжается служебное расследование, начатое руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Операция "Мидас" от САП и НАБУ

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". По данным следствия, должностные лица причастны к системному отмыванию средств и незаконному обогащению. Руководителем схемы, по версии детективов, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер Владимира Зеленского.

Ранее РБК-Украина сообщало, кто именно фигурирует в громкой спецоперации "Мидас". Полный перечень лиц можно просмотреть в соответствующем материале.

После обнародования деталей коррупционной сети правительство объявило о старте комплексной проверки крупнейших государственных предприятий, в частности "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ключевых государственных банков.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ САП
Новости
"Мирный план" США для Украины: все условия, "агрессивный график" и новые детали
"Мирный план" США для Украины: все условия, "агрессивный график" и новые детали
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте