Заместитель прокурора САП уволился на фоне обвинений в "сливах" Миндичу

Заместитель прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Синюк, которого подозревают в "сливах" информации о расследовании спецоперации "Мидас", уволился с должности по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение САП.

"В ответ на запросы об увольнении заместителя прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщаем, что с 14 ноября 2025 года Андрей Синюк уволен из САП по собственному желанию", - отметили в САП.

Также сообщается, что в соответствии с законодательством Украины руководитель САП не имеет полномочий единолично увольнять своих заместителей. Это полномочие принадлежит исключительно Генеральному прокурору Украины.

Вместе с тем, в НАБУ продолжается досудебное расследование по факту возможной утечки информации с ограниченным доступом. Также продолжается служебное расследование, начатое руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры