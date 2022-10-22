Застосування Росією ядерної зброї буде ворожим актом проти людства, - прем'єр Японії

Застосування Росією ядерної зброї проти України було б ворожим актом проти людства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Прем'єр-міністр країни, яка вже зазнавала удару ядерною бомбою, Кісіда Фуміо, назвав шантаж президента Росії Володимира Путіна "глибоко тривожним". "Акт погрози застосування Росією ядерної зброї є серйозною загрозою миру і безпеці міжнародного співтовариства і є абсолютно неприйнятним", - заявив прем'єр. Вже наступного року, у травні Кісіда прийме лідерів G7 в Хіросімі - місті, куди у серпні 1945 року американські військові скинули ядерну бомбу. Вже через три дні бомбу було скинуто й на Нагасакі.