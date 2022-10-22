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Застосування Росією ядерної зброї буде ворожим актом проти людства, - прем'єр Японії

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Субота 22 жовтня 2022 14:04
Застосування Росією ядерної зброї буде ворожим актом проти людства, - прем'єр Японії Фото: Кісіда Фуміо, прем'єр-міністр Японії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Застосування Росією ядерної зброї проти України було б ворожим актом проти людства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Прем'єр-міністр країни, яка вже зазнавала удару ядерною бомбою, Кісіда Фуміо, назвав шантаж президента Росії Володимира Путіна "глибоко тривожним".

"Акт погрози застосування Росією ядерної зброї є серйозною загрозою миру і безпеці міжнародного співтовариства і є абсолютно неприйнятним", - заявив прем'єр.

Вже наступного року, у травні Кісіда прийме лідерів G7 в Хіросімі - місті, куди у серпні 1945 року американські військові скинули ядерну бомбу. Вже через три дні бомбу було скинуто й на Нагасакі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія пригрозила Росії "серйозними наслідками" у разі застосування ядерної зброї проти України.

Тим часом міністр оборони Бен Уоллес вважає малоймовірним застосування ядерної зброї Кремлем. Однак він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін діє нераціонально.

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