Застосування Росією ядерної зброї буде ворожим актом проти людства, - прем'єр Японії
Застосування Росією ядерної зброї проти України було б ворожим актом проти людства.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Прем'єр-міністр країни, яка вже зазнавала удару ядерною бомбою, Кісіда Фуміо, назвав шантаж президента Росії Володимира Путіна "глибоко тривожним".
"Акт погрози застосування Росією ядерної зброї є серйозною загрозою миру і безпеці міжнародного співтовариства і є абсолютно неприйнятним", - заявив прем'єр.
Вже наступного року, у травні Кісіда прийме лідерів G7 в Хіросімі - місті, куди у серпні 1945 року американські військові скинули ядерну бомбу. Вже через три дні бомбу було скинуто й на Нагасакі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія пригрозила Росії "серйозними наслідками" у разі застосування ядерної зброї проти України.
Тим часом міністр оборони Бен Уоллес вважає малоймовірним застосування ядерної зброї Кремлем. Однак він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін діє нераціонально.
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