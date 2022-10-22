ua ru
Сб, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Применение Россией ядерного оружия будет враждебным актом против человечества, - премьер Японии

Новина українською →
Суббота 22 октября 2022 14:04
Применение Россией ядерного оружия будет враждебным актом против человечества, - премьер Японии Фото: Кисида Фумио, премьер-министр Японии (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Применение Россией ядерного оружия против Украины было бы враждебным актом против человечества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр страны, уже испытывавшей удар ядерной бомбой, Кисида Фумио, назвал шантаж президента России Владимира Путина "глубоко тревожным".

"Акт угрозы применения Россией ядерного оружия является серьезной угрозой миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлем", - заявил премьер.

Уже в следующем году в мае Кисида примет лидеров G7 в Хиросиме - городе, куда в августе 1945 года американские военные сбросили ядерную бомбу. Уже через три дня бомба была сброшена и на Нагасаки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия пригрозила России "серьезными последствиями" в случае применения ядерного оружия против Украины.

Между тем, министр обороны Бен Уоллес считает маловероятным применение ядерного оружия Кремлем. Однако он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин действует нерационально.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Российская Федерация
NEWS
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции