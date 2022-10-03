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Глава Міноборони Британії оцінив ймовірність ядерного удару: Путін діє нераціонально

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Лондон, Понеділок 03 жовтня 2022 11:03
Глава Міноборони Британії оцінив ймовірність ядерного удару: Путін діє нераціонально Фото: міністр оборони Великобританії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес вважає малоймовірним застосування ядерної зброї в Україні. Однак він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін діє нераціонально.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standard.

Воллес заявив, що хоча використання ядерної зброї було включено до російської військової доктрини, але це було б неприйнятним для її союзників - Індії та Китаю.

"Путін отримав дуже чітке уявлення про те, що прийнятно та неприйнятно", - сказав міністр.

Глава Міноборони назвав дії Путіна непередбачуваними і застеріг про те, що глава Кремля може ухвалити несподівані для багатьох рішення. При цьому він нагадав про "справу Скрипалів" і заявив, що "дії російського лідера в Солсбері були ірраціональними".

Нагадаємо, нещодавно Путін знову пригрозив країнам Заходу ядерною зброєю.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що у разі ядерного удару відповіді світі повинні бути жорстким.

Також у США заявили, що мають чіткий план дій, якщо Росія застосує ядерну зброю.

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Великобританія Ядерна зброя Володимир Путін Війна Росії проти України
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