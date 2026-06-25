Застосунок "Укрпошти" працює зі збоями: що сталось

"Укрпошта" попередила клієнтів про тимчасові збої в роботі офіційного застосунку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби акціонерного товариства у Facebook.
Згідно з інформацією компанії, у четвер, 25 червня, застосунок національного оператора поштового зв'язку тимчасово працює зі збоями.
Причина - нічна ворожа атака на ІТ-системи "Укрпошти".
"Наші фахівці вже займаються відновленням", - наголосили у компанії.
Уточнюється, що працівники "Укрпошти" роблять все можливе, щоб люди змогли "повернутися до комфортного користування застосунком найближчим часом".
"Обов'язково повідомимо вас, щойно усе полагодимо. Дякуємо за розуміння і перепрошуємо за незручності", - підсумували у компанії.
Застосунок "Укрпошти" можна швидко завантажити як на Android, так і на iOS.
Він дозволяє легко керувати всіма посилками:
Серед переваг застосунку:
Крім того, декому з користувачів можуть стати у нагоді такі онлайн-можливості:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поштомати "Укрпошти" з'явились у нових містах - де саме та хто наступний у черзі.
Крім того, ми пояснювали, як "Укрпошта" змінює формат видачі посилок у відділеннях.
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