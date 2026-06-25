Застосунок "Укрпошти" працює зі збоями: що сталось

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поштомати "Укрпошти" з'явились у нових містах - де саме та хто наступний у черзі.

Крім того, ми пояснювали, як "Укрпошта" змінює формат видачі посилок у відділеннях.

Читайте також про важливі можливості від "Укрпошти" для мешканців сіл - як заощадити на комуналці й отримати готівку (не витрачаючи час і гроші на маршрутку до банкомата в райцентрі).