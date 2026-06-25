Приложение "Укрпочты" работает со сбоями: что случилось

Почему приложение "Укрпочты" работает со сбоями

Согласно информации компании, в четверг, 25 июня, приложение национального оператора почтовой связи временно работает со сбоями.

Причина - ночная вражеская атака на ІТ-системы "Укрпочты".

"Наши специалисты уже занимаются восстановлением", - подчеркнули в компании.

Уточняется, что работники "Укрпочты" делают все возможное, чтобы люди смогли "вернуться к комфортному использованию приложения в ближайшее время".

"Обязательно сообщим вам, как только все починим. Благодарим за понимание и приносим извинения за неудобства", - подытожили в компании.

Публикация "Укрпочты" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)

Чем полезно приложение "Укрпочты"

Приложение "Укрпочты" можно быстро загрузить как на Android, так и на iOS.

Оно позволяет легко управлять всеми посылками:

и теми, которые человек отправляет;

и теми, которые ждет, чтобы получить.

Среди преимуществ приложения:

быстрое создание любых отправлений - "в несколько кликов";

безопасная оплата услуг;

удобный треккинг в реальном времени;

мгновенные оповещения (которые вовремя подскажут, когда посылка уже прибыла).

Кроме того, некоторым пользователям могут пригодиться такие онлайн-возможности: