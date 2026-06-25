Застосунок "Укрпошти" працює зі збоями: що сталось

"Укрпошта" попередила клієнтів про тимчасові збої в роботі офіційного застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби акціонерного товариства у Facebook.

Чому застосунок "Укрпошти" працює зі збоями

Згідно з інформацією компанії, у четвер, 25 червня, застосунок національного оператора поштового зв'язку тимчасово працює зі збоями.

Причина - нічна ворожа атака на ІТ-системи "Укрпошти".

"Наші фахівці вже займаються відновленням", - наголосили у компанії.

Уточнюється, що працівники "Укрпошти" роблять все можливе, щоб люди змогли "повернутися до комфортного користування застосунком найближчим часом".

"Обов'язково повідомимо вас, щойно усе полагодимо. Дякуємо за розуміння і перепрошуємо за незручності", - підсумували у компанії.

Публікація "Укрпошти" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)

Чим корисний застосунок "Укрпошти"

Застосунок "Укрпошти" можна швидко завантажити як на Android, так і на iOS.

Він дозволяє легко керувати всіма посилками:

і тими, які людина відправляє;

і тими, які чекає, щоб отримати.

Серед переваг застосунку:

швидке створення будь-яких відправлень - "у кілька кліків";

безпечна оплата послуг;

зручний трекінг у реальному часі;

миттєві сповіщення (які вчасно підкажуть, коли посилка вже прибула).

Крім того, декому з користувачів можуть стати у нагоді такі онлайн-можливості: