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Застосунок "Укрпошти" працює зі збоями: що сталось

12:18 25.06.2026 Чт
2 хв
Чому деякі послуги онлайн сьогодні можуть "глючити"?
aimg Ірина Костенко
Застосунок "Укрпошти" працює зі збоями: що сталось Сьогодні застосунок "Укрпошти" може додати клопоту (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

"Укрпошта" попередила клієнтів про тимчасові збої в роботі офіційного застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби акціонерного товариства у Facebook.

Чому застосунок "Укрпошти" працює зі збоями

Згідно з інформацією компанії, у четвер, 25 червня, застосунок національного оператора поштового зв'язку тимчасово працює зі збоями.

Причина - нічна ворожа атака на ІТ-системи "Укрпошти".

"Наші фахівці вже займаються відновленням", - наголосили у компанії.

Уточнюється, що працівники "Укрпошти" роблять все можливе, щоб люди змогли "повернутися до комфортного користування застосунком найближчим часом".

"Обов'язково повідомимо вас, щойно усе полагодимо. Дякуємо за розуміння і перепрошуємо за незручності", - підсумували у компанії.

Застосунок &quot;Укрпошти&quot; працює зі збоями: що сталосьПублікація "Укрпошти" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)

Чим корисний застосунок "Укрпошти"

Застосунок "Укрпошти" можна швидко завантажити як на Android, так і на iOS.

Він дозволяє легко керувати всіма посилками:

  • і тими, які людина відправляє;
  • і тими, які чекає, щоб отримати.

Серед переваг застосунку:

  • швидке створення будь-яких відправлень - "у кілька кліків";
  • безпечна оплата послуг;
  • зручний трекінг у реальному часі;
  • миттєві сповіщення (які вчасно підкажуть, коли посилка вже прибула).
Читайте також: Посилки без черг і графіків: де запрацювали перші поштомати "Укрпошти" і як оновили застосунок

Крім того, декому з користувачів можуть стати у нагоді такі онлайн-можливості:

  • переадресувати відправлення;
  • змінити контактні дані отримувача;
  • подовжити строк зберігання;
  • повернути відправлення;
  • змінити суму грошового переказу (післяплати).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поштомати "Укрпошти" з'явились у нових містах - де саме та хто наступний у черзі.

Крім того, ми пояснювали, як "Укрпошта" змінює формат видачі посилок у відділеннях.

Читайте також про важливі можливості від "Укрпошти" для мешканців сіл - як заощадити на комуналці й отримати готівку (не витрачаючи час і гроші на маршрутку до банкомата в райцентрі).

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