Приложение "Укрпочты" работает со сбоями: что случилось
"Укрпочта" предупредила клиентов о временных сбоях в работе официального приложения.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы акционерного общества в Facebook.
Почему приложение "Укрпочты" работает со сбоями
Согласно информации компании, в четверг, 25 июня, приложение национального оператора почтовой связи временно работает со сбоями.
Причина - ночная вражеская атака на ІТ-системы "Укрпочты".
"Наши специалисты уже занимаются восстановлением", - подчеркнули в компании.
Уточняется, что работники "Укрпочты" делают все возможное, чтобы люди смогли "вернуться к комфортному использованию приложения в ближайшее время".
"Обязательно сообщим вам, как только все починим. Благодарим за понимание и приносим извинения за неудобства", - подытожили в компании.
Публикация "Укрпочты" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)
Чем полезно приложение "Укрпочты"
Приложение "Укрпочты" можно быстро загрузить как на Android, так и на iOS.
Оно позволяет легко управлять всеми посылками:
- и теми, которые человек отправляет;
- и теми, которые ждет, чтобы получить.
Среди преимуществ приложения:
- быстрое создание любых отправлений - "в несколько кликов";
- безопасная оплата услуг;
- удобный треккинг в реальном времени;
- мгновенные оповещения (которые вовремя подскажут, когда посылка уже прибыла).
Кроме того, некоторым пользователям могут пригодиться такие онлайн-возможности:
- переадресовать отправку;
- изменить контактные данные получателя;
- продлить срок хранения;
- вернуть отправку;
- изменить сумму денежного перевода (послеплаты).
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