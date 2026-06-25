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Главная » Жизнь » Общество

Приложение "Укрпочты" работает со сбоями: что случилось

12:18 25.06.2026 Чт
2 мин
Почему некоторые услуги онлайн сегодня могут "глючить"?
aimg Ирина Костенко
Приложение "Укрпочты" работает со сбоями: что случилось Сегодня приложение "Укрпочты" может добавить хлопот (фото иллюстративное: Getty Images)
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"Укрпочта" предупредила клиентов о временных сбоях в работе официального приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы акционерного общества в Facebook.

Почему приложение "Укрпочты" работает со сбоями

Согласно информации компании, в четверг, 25 июня, приложение национального оператора почтовой связи временно работает со сбоями.

Причина - ночная вражеская атака на ІТ-системы "Укрпочты".

"Наши специалисты уже занимаются восстановлением", - подчеркнули в компании.

Уточняется, что работники "Укрпочты" делают все возможное, чтобы люди смогли "вернуться к комфортному использованию приложения в ближайшее время".

"Обязательно сообщим вам, как только все починим. Благодарим за понимание и приносим извинения за неудобства", - подытожили в компании.

Приложение &quot;Укрпочты&quot; работает со сбоями: что случилосьПубликация "Укрпочты" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)

Чем полезно приложение "Укрпочты"

Приложение "Укрпочты" можно быстро загрузить как на Android, так и на iOS.

Оно позволяет легко управлять всеми посылками:

  • и теми, которые человек отправляет;
  • и теми, которые ждет, чтобы получить.

Среди преимуществ приложения:

  • быстрое создание любых отправлений - "в несколько кликов";
  • безопасная оплата услуг;
  • удобный треккинг в реальном времени;
  • мгновенные оповещения (которые вовремя подскажут, когда посылка уже прибыла).
Читайте также: Посылки без очередей и графиков: где заработали первые почтоматы "Укрпочты" и как обновили приложение

Кроме того, некоторым пользователям могут пригодиться такие онлайн-возможности:

  • переадресовать отправку;
  • изменить контактные данные получателя;
  • продлить срок хранения;
  • вернуть отправку;
  • изменить сумму денежного перевода (послеплаты).

Напомним, ранее мы рассказывали, что почтоматы "Укрпочты" появились в новых городах - где именно и кто следующий в очереди.

Кроме того, мы объясняли, как "Укрпочта" меняет формат выдачи посылок в отделениях.

Читайте также о важных возможностях от "Укрпочты" для жителей сел - как сэкономить на коммуналке и получить наличку (не тратя время и деньги на маршрутку к банкомату в райцентре).

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