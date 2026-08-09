Одеса без світла, у Харкові "приліт" в будинок, а в Павлограді - в ТЦ: всі наслідки атак РФ

Російські війська вночі 9 серпня масовано атакували Україну ракетами та понад 200 дронами. Найбільше постраждала Одещина, також є жертви у Харкові.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки нічних ударів по Україні.

Головне: Масштаб атаки: Росія випустила по Україні ракети та 202 ударних дрони. Сили ППО збили 179 безпілотників, однак зафіксовано влучання на 22 локаціях.

Росія випустила по Україні ракети та 202 ударних дрони. Сили ППО збили 179 безпілотників, однак зафіксовано влучання на 22 локаціях. Наслідки для Одеси: Пошкоджено енергооб'єкти, житло та порт, також відомо про 12 постраждалих. У місті проблеми зі світлом, зникла вода.

Пошкоджено енергооб'єкти, житло та порт, також відомо про 12 постраждалих. У місті проблеми зі світлом, зникла вода. Удар по Харкову: Безпілотник прямим влучанням зруйнував чотири поверхи багатоповерхівки на Салтівці. Двоє людей загинули, ще 23 - отримали поранення.

Безпілотник прямим влучанням зруйнував чотири поверхи багатоповерхівки на Салтівці. Двоє людей загинули, ще 23 - отримали поранення. Обстріл Павлограда: Окупанти вдарили поблизу торговельного центру та по енергооб'єктах. Постраждали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.

Окупанти вдарили поблизу торговельного центру та по енергооб'єктах. Постраждали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей. Проблеми на кордоні: Через наслідки обстрілу Одещини обмежено рух трасою "Одеса-Рені" до та від кордону з Молдовою.

Понад 200 дронів та ракети: як відпрацювала ППО

У Повітряних силах повідомили, що основним напрямком ворожого удару стала Одеська область. Росіяни випустили балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети (Іскандер-М/С-400, Онікс, Х-31П) з Криму та акваторії Чорного моря.

Крім того, ворог запустив по Україні 202 ударних дрони різних типів (зокрема "Шахеди") та баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Сили протиповітряної оборони змогли збити 179 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Однак зафіксовано влучання дронів та ракет на 22 локаціях.

Масштабна атака на Одесу: проблеми зі світлом і водою

В Одесі пошкоджено житлові будинки, порт та енергетичні об'єкти. Станом на ранок було відомо про вісьмох постраждалих. А вже після 13:00 кількість постраждалих зросла до 12, з них 11 - у лікарні у стані середньої тяжкості.

У ДТЕК назвали цю атаку однією з наймасштабніших для регіону у цьому році. Через серйозні пошкодження частина районів Одеси та об'єкти критичної інфраструктури залишилися без світла. Ремонтні роботи триватимуть стільки, скільки потрібно.

Як зазначили в Одеській мерії, у місті через атаку:

тимчасово призупинили рух електротранспорту (на маршрути вивели автобуси);

зникло водопостачання у більшості районів міста через знеструмлення потужних насосних станцій.

Фото: наслідки нічної атаки ворога на Одесу (t.me/odesaMVA)

Проблеми на кордоні з Молдовою

Як повідомили в Держприкордонслужбі, через наслідки російського обстрілу обмежено рух трасою "Одеса-Рені".

Через це неможливий рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та від них у напрямку Одеси.

Удари по Харкову та Павлограду

У Харкові російський безпілотник прямим влучанням зруйнував чотири поверхи багатоповерхівки на Салтівці.

У Харківській ОВА повідомили, що кількість постраждалих вже сягає 23 осіб. У лікарнях перебувають п'ятеро людей, серед них жінка у важкому стані. Внаслідок удару двоє людей загинули.

У Павлограді (Дніпропетровська область) окупанти завдали удару поблизу торговельного центру та по енергооб'єктах. Там постраждали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.

Також цієї ночі під ворожим вогнем також опинилися Житомирська, Миколаївська, Київська, Херсонська, Сумська, Запорізька та Донецька області.

Фото: наслідки російського удару по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)

Масштаби російського терору

Як наголосив президент Володимир Зеленський, Росія продовжує робити ставку на балістику. Лише за цей тиждень окупанти застосували проти України 61 ракету, з яких 56 - атакували по балістичній траєкторії.

Крім цього, ворог випустив понад 1560 ударних дронів та 1540 керованих авіабомб.

Для протидії цьому терору Україна потребує більше систем протиповітряного захисту та посилення санкцій проти РФ, наголосив президент.