Застосунок "Повітряна тривога" знову показує ворожі повітряні цілі, - Ігнат
Застосунок "Повітряна тривога" відновили після кібератаки Росії і на ньому знову видно ворожі повітряні цілі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на телемарафоні.
Він розповів, що застосунок "Повітряна тривога" знову запрацював, з'явилися російські "Шахеди" та інші цілі.
Нагадаємо, ввечері 1 листопада застосунок "Повітряна тривога" перестав працювати. На його сайті з’явилася червона тривога по всій Україні, а також повідомлення про нібито хімічну загрозу і вуличні бої в Києві.
Роботу системи тимчасово призупиняли, нині вона знову працює. Кібератаки на застосунок збіглися із завершенням обмеженого перемир'я.
Пізніше Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна підтвердив, що застосунок зламали. За його словами, інформація про зазначені загрози не відповідає дійсності.
Зазначимо, у ЦПД розповіли, що кібератака росіян на застосунок "Повітряна тривога" мала на меті підірвати довіру до системи оповіщення.
Крім того, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна зламала російську систему екстрених сповіщень у відповідь на кібератаку країни-агресорки.