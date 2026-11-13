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Застосунок "Повітряна тривога" знову показує ворожі повітряні цілі, - Ігнат

14:20 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Застосунок "Повітряна тривога" знову показує ворожі повітряні цілі, - Ігнат Фото: Юрій Ігнат (Getty Images)
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Застосунок "Повітряна тривога" відновили після кібератаки Росії і на ньому знову видно ворожі повітряні цілі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на телемарафоні.

Він розповів, що застосунок "Повітряна тривога" знову запрацював, з'явилися російські "Шахеди" та інші цілі.

Нагадаємо, ввечері 1 листопада застосунок "Повітряна тривога" перестав працювати. На його сайті з’явилася червона тривога по всій Україні, а також повідомлення про нібито хімічну загрозу і вуличні бої в Києві.

Роботу системи тимчасово призупиняли, нині вона знову працює. Кібератаки на застосунок збіглися із завершенням обмеженого перемир'я.

Застосунок &quot;Повітряна тривога&quot; знову показує ворожі повітряні цілі, - Ігнат
Фото: застосунок "Повітряна тривога" (РБК-Україна)

Пізніше Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна підтвердив, що застосунок зламали. За його словами, інформація про зазначені загрози не відповідає дійсності.

Зазначимо, у ЦПД розповіли, що кібератака росіян на застосунок "Повітряна тривога" мала на меті підірвати довіру до системи оповіщення.

Крім того, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна зламала російську систему екстрених сповіщень у відповідь на кібератаку країни-агресорки.

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