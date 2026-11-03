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Зеленський підтвердив, що Україна зламала систему оповіщення Росії у відповідь на кібератаку

05:06 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Зеленський підтвердив, що Україна зламала систему оповіщення Росії у відповідь на кібератаку Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна зламала російську систему екстрених сповіщень у відповідь на кібератаку РФ. Перед цим українські користувачі отримали фейкові попередження про ядерну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського ведучій PBS News Амні Наваз.

У неділю, 1 листопада, українська влада повідомила про фейкові попередження в мобільному застосунку екстрених сповіщень. Користувачі отримали повідомлення про неминучу ядерну загрозу.

Роботу системи тимчасово призупиняли, нині вона знову працює. Кібератаки на застосунки оповіщення збіглися із завершенням обмеженого перемир'я.

Зеленський підтвердив, що атака на російську систему стала відповіддю на дії Москви.

"Ми лише відповідаємо на їхні атаки", - наголосив президент.

За його словами, Росія атакувала українську систему, і це була саме кібератака. Коли стало зрозуміло, що удар спрямований проти цивільних, Україна вирішила відповісти.

У понеділок, 2 листопада, російська влада заявила, що хакери отримали доступ до їхнього мобільного застосунку екстрених сповіщень. Через нього користувачам розіслали фейкові тривоги.

Збій стався ввечері 1 листопада, коли застосунок "Повітряна тривога" перестав працювати. Тоді ж на сайті з мапою тривог уся Україна стала червоною. Там також з'явилися повідомлення про нібито вуличні бої, хімічну та радіаційну небезпеку в Києві.

Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна підтвердив злам застосунку. За його словами, жодної з цих загроз насправді не було.

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