У Повітряних Силах підтвердили злам додатку, після чого послідували тривожні сповіщення

На ресурсах Повітряних сил не повідомлялось про жодну загрозу балістики, радіаційної небезпеки чи тим більше про вуличні бої в столиці. Додаток "Повітряна тривога" зламали.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

За словам речника Повітряних сил Юрія Ігната, на ресурсах Повітряних сил не повідомлялось про жодну загрозу "Орєшніка", а тим паче - про радіаційну небезпеку, хімічну атаку чи загрозу вуличних боїв у Києві.

Така інформація, за його словами, не відповідає дійсності.



"За нашими даними, додаток Повітряна тривога був зламаний", - повідомив Ігнат.