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У Повітряних Силах підтвердили злам додатку, після чого послідували тривожні сповіщення

23:37 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Маловічко aimg Уляна Безпалько
У Повітряних Силах підтвердили злам додатку, після чого послідували тривожні сповіщення Фото: речник ПС Юрій Ігнат (armyinform)
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На ресурсах Повітряних сил не повідомлялось про жодну загрозу балістики, радіаційної небезпеки чи тим більше про вуличні бої в столиці. Додаток "Повітряна тривога" зламали.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

За словам речника Повітряних сил Юрія Ігната, на ресурсах Повітряних сил не повідомлялось про жодну загрозу "Орєшніка", а тим паче - про радіаційну небезпеку, хімічну атаку чи загрозу вуличних боїв у Києві.

Така інформація, за його словами, не відповідає дійсності.

"За нашими даними, додаток Повітряна тривога був зламаний", - повідомив Ігнат.

Як відомо, ввечері 1 листопада у додатку "Повітряна тривога" почали з'являтись тривожні сповіщення - щодо загрози балістики, про радіаційну, хімічну небезпеку, та про вуличні бої у Києві. Згодом застосунок припинив роботу.

Пізніше в Telegram Повітряних Сил написали, що їхній додаток міг піддатись злому.

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