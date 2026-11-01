Застосунок "Повітряна тривога" могли зламати: У Повітряних силах відповіли, чи є радіаційна небезпека

У неділю ввечері, 1 листопада, в Україні перестав працювати застосунок "Повітряна тривога", а також були повідомлення про нібито хімічну загрозу в Києві. Ймовірно, додаток піддався ворожому впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зауважимо, що ввечері приблизно о 22:50 у мережі стала з'являтися інформація про нібито хімічну загрозу, радіолокаційну небезпеку, а також вуличні бої у Києві. Таку інформацію видавав застосунок "Повітряна тривога", а також на сайті застосунку розповсюдилася червона тривога по всій Україні.

Однак насправді вся ця інформація не відповідала дійсності. Після цього екскерівник ЦПД Андрій Коваленко припустив, що міг статися несанкціонований доступ до застосунку.

"Може бути кібератака, чекайте офіційних повідомлень", - додав він.

Ще через деякий час ймовірну кібератаку підтвердили безпосередньо Повітряні сили ЗСУ.

"Увага; Імовірно додаток "Повітряна тривога" піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі!", - йшлося у повідомленні.

Тим часом у ЦПД припустили, що застосунок зазнав злому і наразі поширюється інформація щодо рівнів загроз, яка не відповідає дійсності.

Оновлено о 23:37

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна підтвердив, що застосунок "Повітряна тривога" був зламаний.

Тим часом у КМДА заявили, що застосунок "Київ цифровий" та вулична система оповіщення працюють штатно й повідомляють про небезпеку в разі її виникнення. Станом на цю хвилину тривоги у Києві немає.