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Приложение "Воздушная тревога" снова показывает вражеские воздушные цели, - Игнат

14:20 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Приложение "Воздушная тревога" снова показывает вражеские воздушные цели, - Игнат Фото: Юрий Игнат (Getty Images)
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Приложение "Воздушная тревога" восстановили после кибератаки России и на нем снова видны вражеские воздушные цели.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на телемарафоне.

Он рассказал, что приложение "Воздушная тревога" снова заработало, появились российские "Шахеды" и другие цели.

Напомним, вечером 1 ноября приложение "Воздушная тревога" перестало работать. На его сайте появилась красная тревога по всей Украине, а также сообщения о якобы химической угрозе и уличных боях в Киеве.

Работу системы временно приостанавливали, сейчас она снова работает. Кибератаки на приложение совпали с завершением ограниченного перемирия.

Приложение &quot;Воздушная тревога&quot; снова показывает вражеские воздушные цели, - Игнат
Фото: приложение "Воздушная тревога" (РБК-Украина)

Позже Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина подтвердил, что приложение взломали. По его словам, информация об указанных угрозах не соответствует действительности.

Отметим, в ЦПД рассказали, что кибератака россиян на приложение "Воздушная тревога" имела целью подорвать доверие к системе оповещения.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина взломала российскую систему экстренных уведомлений в ответ на кибератаку страны-агрессора.

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