ЦПД розкрив мету російської кібератаки на застосунок "Повітряна тривога"
Російська кібератака на український застосунок "Повітряна тривога" мала на меті підірвати довіру до системи оповіщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації Івана Сличка в ефірі телеканалу "Ми-Україна".
Злам застосунку "Повітряна тривога"
Під час кібератаки 1 листопада користувачі отримували фейкові повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку, вуличні бої в Києві й ракетну загрозу по всій Україні. Це могло спровокувати паніку та дезорієнтувати людей, каже Сличко.
Водночас російські кіберзловмисники не досягли бажаного ефекту:
- українці переважно відреагували спокійно,
- офіційні структури оперативно спростували неправдиві повідомлення.
"Мета таких атак - не лише порушити роботу сервісу, а й посіяти недовіру та відчуття незахищеності", - пояснив він.
Раніше РБК-Україна писало, що 1 листопада в Україні перестав працювати застосунок "Повітряна тривога", а також були повідомлення про нібито хімічну загрозу в Києві. Ймовірно, додаток піддався ворожому впливу.
Крім того, у Повітряних силах пояснили, чи вплинув злам на роботу Сил оборони і де зараз шукати сповіщення.
Також президент України Володимир Зеленський пдтвердив, що атака на російську систему МНС стала відповіддю на дії Москви зі зламу додатку "Повітряна тривога".