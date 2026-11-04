ЦПД розкрив мету російської кібератаки на застосунок "Повітряна тривога"

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Російська кібератака на український застосунок "Повітряна тривога" мала на меті підірвати довіру до системи оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації Івана Сличка в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Злам застосунку "Повітряна тривога" Під час кібератаки 1 листопада користувачі отримували фейкові повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку, вуличні бої в Києві й ракетну загрозу по всій Україні. Це могло спровокувати паніку та дезорієнтувати людей, каже Сличко. Водночас російські кіберзловмисники не досягли бажаного ефекту: українці переважно відреагували спокійно,

офіційні структури оперативно спростували неправдиві повідомлення. "Мета таких атак - не лише порушити роботу сервісу, а й посіяти недовіру та відчуття незахищеності", - пояснив він.