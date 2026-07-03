ua en ru
Пт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Сплатив і знову винен? Адвокат пояснила, як швидко ТЦК можуть виписати новий штраф

18:00 03.07.2026 Пт
2 хв
Штрафи в "Резерв+" можуть з'являтися один за одним
aimg Іван Носальський aimg Катерина Гончарова aimg Тетяна Лебєдєва Експерт
Сплатив і знову винен? Адвокат пояснила, як швидко ТЦК можуть виписати новий штраф Ілюстративне фото: штрафи в "Резерв+" можуть з'являтися один за одним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Військовозобов'язаним українцям, які порушили правила військового обліку, прилітають штрафи у додатку "Резерв+". Але навіть якщо його сплатити, новий може з'явитися буквально за кілька годин.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила адвокат із кримінального права Адвокатського об'єднання "Актум" Тетяна Лебєдєва.

Як швидко з'являються штрафи у системі

За словами Лебєдєвої, штрафи за правопорушення, наприклад, за неявку за повісткою, підтягуються в систему автоматично протягом приблизно 7 днів. Після того, як людина оплачує її та подає заявку через застосунок "Резерв+", статус оновлюється.

Зазвичай за 3-5 днів штраф скасовується та у додатку відображається "чистий профіль". Проте успішна оплата не означає, що процес завершено остаточно.

Адвокат звернула увагу, що в юридичній практиці вже є випадки, коли новий штраф з'являється у військовозобов'язаного через дуже короткий проміжок часу:

"Можливо, є такі клієнти у нас, у яких новий штраф з'являється через 2 години, через дві доби, через тиждень, через 5 днів", - сказала Лебєдєва.

Чи можуть виписати кілька штрафів одночасно

Також вона наголосила, що отримати два чи три штрафи одночасно неможливо. Якщо людину з відстрочкою, яка не оновила дані або не з'явилася за повісткою, співробітники ТЦК зупиняють на вулиці, на неї складають лише один протокол і виносять одну постанову.

Навіть за наявності відстрочки від мобілізації за сам факт порушення правил військового обліку буде виписано один штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

При оплаті у перші 10 днів сума складає 8500 гривень, а у разі прострочення понад 15 днів вона зростає до 34000 гривень.

Однак виписування штрафів один за одним за різні правопорушення - це цілком реальна ситуація: після сплати першого у системі може з'явитися наступний.

До речі, раніше адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хлівний у коментарі РБК-Україна розповів, що буде, якщо довго не платити штраф від ТЦК.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ТЦК Війна в Україні Мобілізація в Україні Штрафи Повістки
Новини
У Києві та областях почалися аварійні відключення світла: повний список
У Києві та областях почалися аварійні відключення світла: повний список
Аналітика
"Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу