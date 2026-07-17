"Резерв+" може не працювати чотири дні: в чому причина і що варто зробити

З 18 до 22 липня застосунок "Резерв+" може бути тимчасово недоступним через технічні роботи. Міністерство оборони порадило користувачам завчасно підготувати документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Що варто зробити заздалегідь

Технічні роботи в застосунку проводитимуть переважно вночі, однак у Міноборони радять мати при собі фізичний документ - завчасно завантажити PDF-версію.

Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути кнопку "+" та обрати пункт "Завантажити PDF".

За можливості документ рекомендують також роздрукувати.

Після завершення технічних робіт усі сервіси застосунку працюватимуть у звичному режимі.