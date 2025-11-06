У застосунку "Дія" запустили важливий сервіс для дорослих і дітей: про що йдеться

Відтепер актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі "Дія", але і в застосунку. Для цього достатньо мати під рукою лише смартфон.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
Урядовець розповів, що українці отримали можливість оновлювати дані про місце проживання через застосунок "Дія".
"Якщо ви помітили помилку у витягу про проживання - оновіть інформацію в кілька кліків. Раніше це було можливо лише на порталі "Дія", а тепер сервіс доступний і в застосунку", - наголосив Федоров.
Для того, щоб скористатися послугою, потрібно:
"Результат опрацювання надійде в застосунок", - повідомив міністр.
Федоров повідомив, що оновити дані онлайн можна:
Для цього необхідно мати в "Дії":
Наголошується, що сервіс недоступний для тимчасово окупованих територій (ТОТ): Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької й Луганської областей.
Насамкінець міністр пояснив, що коректна інформація про місце проживання потрібна, щоб безперешкодно користуватися державними послугами:
