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Засідання у форматі "Рамштайн" відклали, нова дата визначається, - ЗМІ

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Засідання групи "Рамштайн", яке повинно було відбутись 12 жовтня, відклали. Нова дата визначається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Інформацію щодо перенесення засідання підтверджують джерела "Радіо Свободи" у штаб-квартирі НАТО. 

Поінформований співрозмовник РБК-Україна підтвердив цю інформацію. 

Засідання у форматі "Рамштайн"

Додамо, що засідання було заплановане на 12 жовтня. Ба більше, його повинен був очолити президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден. Втім, останній відтермінував візит  через сильний ураган "Мілтон", що наближається до Штатів. Зокрема стало відомо й про те, що засідання не відвідає державний секретар Ентоні Блінкен

Німецький канцлер Олаф Шольц висловив своє занепокоєння з приводу рішення президента Байдена відкласти свій візит до Німеччини. Він підкреслив, що зустріч з американським лідером "мала б велике значення", і підготовка до неї проходила "з усіх сторін".

У свою чергу, у Пентагоні повідомили, що засідання, заплановане на 12 жовтня на авіабазі "Рамштайн", може бути відкладено. Існує можливість об'єднати його з зустріччю міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 17-18 жовтня.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, стверджував про ретельну підготовку до "Рамштайну", де він має представити план перемоги.

Більш детально про ураган "Мілтон", що наближається до США - в матеріалі РБК-Україна

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Війна в УкраїніЗустріч Рамштайн