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Шольц відреагував на рішення Байдена відкласти візит до Німеччини

Берлін, Вівторок 08 жовтня 2024 21:54
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Шольц відреагував на рішення Байдена відкласти візит до Німеччини Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що очікує перенесення візиту президента США Джо Байдена до Німеччини. Коли саме він відбудеться - поки що невідомо.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву канцлера наводить Reuters.

Шольц зазначив, що зустріч з Байденом "була б дуже важливою" і підготовка відбувалася "з усіх боків".

"Вона буде перенесена. Але я маю відверто сказати, що якби такі урагани вирували в моїй країні, то я теж прийняв би таке рішення", - додав глава німецького уряду.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що президент США Джо Байден вирішив відкласти свій візит до Німеччини, який мав відбутися 10 жовтня. Причиною став сильний ураган "Мілтон", який вирує у США.

У ході свого візиту американський лідер 12 жовтня мав би очолити засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів заявляв про ретельну підготовку до "Рамштайну". Там він, зокрема, має представити план перемоги.

Також очікувалося, що перед "Рамштайном" Джо Байден візьме участь у зустрічі щодо України з Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єром Британії Кіром Стармером.

Згідно з чутками, які публікували західні ЗМІ, лідери планували надіслати сигнал про продовження підтримки України. Також вони хотіли обговорити шляхи досягнення справедливого миру між Україною та Росією.

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