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Заседание в формате "Рамштайн" отложили, новая дата определяется, - СМИ

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Заседание группы "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили. Новая дата определяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Информацию о переносе заседания подтверждают источники "Радио Свободы" в штаб-квартире НАТО. 

Информированный собеседник РБК-Украина подтвердил эту информацию. 

Заседание в формате "Рамштайн"

Заседание было запланировано на 12 октября. Более того, его должен был возглавить президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден. Впрочем, последний отсрочил визит из-за сильного урагана "Милтон", который приближается к Штатам. В частности, стало известно и о том, что заседание не посетит государственный секретарь Энтони Блинкен.

Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил свою обеспокоенность по поводу решения президента Байдена отложить свой визит в Германию. Он подчеркнул, что встреча с американским лидером "имела бы большое значение", и подготовка к ней проходила "со всех сторон".

В свою очередь, в Пентагоне сообщили, что заседание, запланированное на 12 октября на авиабазе "Рамштайн", может быть отложено. Существует возможность объединить его со встречей министров обороны НАТО, которая состоится 17-18 октября.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, утверждал о тщательной подготовке к "Рамштайну", где он должен представить план победы.

Более подробно об приближающемся к США урагане "Милтон" - в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеВстреча Рамштайн