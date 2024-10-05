Під час "Рамштайну" Україна представить план перемоги всім партнерам, - Зеленський

12 жовтня пройде 25-та зустріч у форматі "Рамштайн". У ході неї Україна надасть план перемоги всім партнерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"12 жовтня відбудеться нова зустріч "Рамштайну" на рівні лідерів. І для представлення плану перемоги всім партнерам, які дійсно допомагають", - написав він.

За словами президента, Україна має чітку стратегію, як наблизити справедливе закінчення війни - мир завдяки силі.

"План перемоги передбачає необхідне посилення України. Вже почали обговорення з США, як лідером підтримки, залучамо всіх партнерів", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що "Рамштайн" - це об'єднання більш ніж 50 країн - формат підтримки українських воїнів, захисту України.

"Рамштайн" координує надання допомоги Україні - снаряди, ППО, F-16 та багато іншого, це коаліція спроможностей, які працюють заради України за основними видами зброї. Перша зустріч "Рамштайн" відбулась 26 квітня 2022 року. 12 жовтня буде вже 25-та зустріч. Рішучисть партнерів має проявити себе - потрібна достатня далекобійність, зміцнення позицій на фронті. І саме такий тиск на Росію, який стане примусом до миру", - резюмував президент.