Засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести, - Пентагон

Засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі "Рамштайн", можуть відтермінувати.

Про це заявила речник Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Вона нагадала, що президент Джо Байден відклав поїздку на засідання у форматі "Рамштайн" через ураган "Мілтон".

Сінгх також не виключила, що з огляду на обставини, засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести та об'єднати його з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня. Остаточне рішення наразі відсутнє.

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", - сказала речник Пентагону.