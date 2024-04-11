На засіданні ВРП показали відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Відео з місця смертельного ДТП за участі судді Олексія Тандира, який у травні 2023 року збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту, було показано на засіданні Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ВРП та Фундацію DEJURE у Facebook.

На опублікованих з бодікамери правоохоронниці кадрах видно, що Тандир відчиняє двері машини з місця водія та каже: "Когось збив? Когось збив, так?".

Потім він підходить до тіла збитого нацгвардійця та хапається за голову: "Як я міг його збити?". На відео також чути голос судді та його розмову з кимось: "Це капець, я просто його не побачив".

Після цього у судді запитали чи він є водієм автівки, однак Тандир відповів: "Я не знаю". Згодом він стверджував, що є лише власником. Він також відповів правоохоронцю, що не вживав алкогольні напої, при цьому сказав, що знає про запах перегару від нього.

На відео чути, що Тандир відмовився відповісти на запитання, де він працює. А на уточнення, чи у це держслужба, він зазначив: "Краще, ніж держслужба".

Коли ж на нього на нього надягали наручники, то Тандир відповідав: "Я не розумію, за що ви мене заблокували" правоохоронцям та "Я вас вважаю упередженими людьми".

Що відомо про ДТП

Нагадаємо, слідством було встановлено, що у ніч проти 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Також слідство з'ясувало, що суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше адвокати Тандира подали апеляцію, але суд залишив підозрюваного за ґратами.

Після цього Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду. Тандира обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Раніше, 13 лютого, йому також було продовжено запобіжний захід про перебування під вартою без права на заставу до 12 квітня.

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